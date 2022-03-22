Из городов Донетчины сегодня эвакуировали более 200 человек

Сегодня из Авдеевки, Угледара и Покровска удалось эвакуировать более 200 человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в телеграм.



«Продолжаем эвакуировать гражданских. Сегодня вывезли более 200 человек из Авдеевки, Угледара и Покровска», — написал глава области.



Кроме того, 15 автобусов с мариупольцами отправились из Бердянска в Запорожье. В числе эвакуированных — 35 семей с детьми с инвалидностью.



«Эвакуация жителей Мариуполя будет продолжена», — отметил Кириленко.