Vodafone частично восстановил связь на Донбассе

Оператор мобильной связи «Vodafone Украина» восстановил связь в Житомирской, Донецкой и Луганской областях. Об этом написал на своей странице в Facebook цифровой стратег компании Владислав Войтович.



Как в свою очередь сообщила PR-директор «Vodafone Украина» Виктория Рубан, утром были повреждены волоконно-оптические линии связи.



Также 21 марта «Vodafone Украина» восстановил связь в пограничных частях Черниговской области – от Новгород-Северского до Репок, включая Корюковку, Сновск, Городню, Мену, усилил надежность сети в Нежине, Прилуках и Батурине.



В отдельных районах Донбасса по-прежнему отсутствует связь украинских мобильных операторов.