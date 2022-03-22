Российские оккупанты обстреляли Лозовую на Харьковщине, есть пострадавшие

Российские оккупанты 22 марта ракетами дальнего действия обстреляли город Лозовая в Харьковской области. Предварительно есть информация о 8 пострадавших. Об этом сообщил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает hromadske.



Он рассказал, что в результате обстрела повреждены частные жилые дома, детский сад и школа, а также системы отопления и несколько котельных.



«Местные власти работают, чтобы быстро восстановить тепло- и газоснабжение в частные дома», — заявил Синегубов.



Спасатели еще разбирают завалы, количество пострадавших может измениться.



Глава Харьковщины также сообщил, что 22 марта область обстреливали чаще, чем вчера или позавчера. Только ночью оккупанты совершили 82 артобстрела, обстрелы из минометов и систем залпового огня.

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