В Луганской области при обстрелах погиб минимум один человек, шестеро ранены

В Луганской области, на территории, которую контролирует украинская власть, за сутки разрушены 15 домов. Среди мирных жителей один человек погиб, шесть – ранены. Удалось спасти 33 человека. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Почти все обстрелы 22 марта российские войска сосредоточили на Рубежном, Лисичанске и Северодонецке.



«Враг обстрелял, в том числе из артиллерии, 15 домов – 12 многоквартирных и 3 частных, одно из предприятий в Лисичанске, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры, – отметил Сергей Гайдай. – Спасатели выезжали на тушение 15 пожаров, ими спасены и эвакуированы 33 человека, 7 из которых – дети».



По предварительным данным, в результате обстрелов российской армией, в Северодонецке есть один погибший и шестеро пострадавших. Информация уточняется.