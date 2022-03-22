Завтра из Краматорска и Лозовой можно будет выехать эвакуационными поездами

В среду, 23 марта, в Краматорск и Лозовую направят эвакуационные поезда, которыми можно будет выехать в западные регионы страны. Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.
По его информации, 23 марта будут курсировать следующие поезда:
Мэр Краматорска призвал всех, кто хочет выехать, — эвакуироваться, пока есть такая возможность.
«Сегодня было два ракетных обстрела: железнодорожная станция Павлоград-2 — уничтожена, обстреляли Лозовую – пострадало 20 домов. К чему я? Пока есть возможность у железнодорожного сообщения доезжать до Краматорска, а у вас были сомнения ехать или нет. Говорю откровенно — езжайте, пока есть такая возможность. Или остаемся здесь и будем вместе оберегать наш город», — написал Гончаренко.