Завтра из Краматорска и Лозовой можно будет выехать эвакуационными поездами

В среду, 23 марта, в Краматорск и Лозовую направят эвакуационные поезда, которыми можно будет выехать в западные регионы страны. Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.



По его информации, 23 марта будут курсировать следующие поезда:

№ 46/45 Ужгород – Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продление курсирования до ст. Краматорск) — 14 вагонов;

№ 279/278 Краматорск – Львов — 19 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00 (подсылка № 288/287 им. Т. Шевченко — Краматорск);

№ 285/284 Краматорск – Львов — 14 вагонов, отправление из Краматорска в 16:00; (подсылка № 287/286 Полтава-Юг — Краматорск);

№ 138/137 Хмельницкий – Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продление курсирования до ст. Краматорск) — 10 вагонов;

№ 142/141 Львов – Лозовая — 14 вагонов, время прибытия уточняется.

Мэр Краматорска призвал всех, кто хочет выехать, — эвакуироваться, пока есть такая возможность.



«Сегодня было два ракетных обстрела: железнодорожная станция Павлоград-2 — уничтожена, обстреляли Лозовую – пострадало 20 домов. К чему я? Пока есть возможность у железнодорожного сообщения доезжать до Краматорска, а у вас были сомнения ехать или нет. Говорю откровенно — езжайте, пока есть такая возможность. Или остаемся здесь и будем вместе оберегать наш город», — написал Гончаренко.