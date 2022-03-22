Вместо Бердянска – Донецк. Боевики хотят перенаправить автобусы с людьми из Мариуполя

Эвакуационные автобусы с людьми из Мариуполя, которые сегодня должны были выехать в направлении Бердянска, боевики пытаются развернуть в направлении временно неподконтрольного Донецка.



Об этом сообщила в Facebook директор по связям с общественностью компании СКМ Наталья Емченко.



«Сегодня в районе Мангуша российские войска отжали украинские эвакуационные автобусы уже с людьми (которые должны были ехать на Бердянск) и пытаются развернуть их в сторону Донецка», – написала она.



При этом, «люди орут и пытаются заставить военных выпустить их в сторону Бердянска и Запорожья».

Ранее в пресс-службе Мариупольского городского совета сообщили, что российские военные принуждают жителей Мариуполя выезжать на территорию РФ, предоставляя эвакуационные коридоры только в том направлении. В горсовете отмечают, что мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где россияне проверяли телефоны и документы людей. После проверки часть мариупольцев перенаправляли в отдаленные города РФ, судьба других остается неизвестной.