В Мариуполе продолжаются уличные бои, оккупанты бомбят все подряд — глава ОВА

В Мариуполе продолжаются уличные бои, в том числе в центре города. При этом оккупанты наносят удары с воздуха по укрытиям и жилым домам. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.



«По поводу ситуации в Мариуполе — там продолжаются уличные бои, танковые и из стрелкового оружия. Они проходят именно в тех местах, где был сбит самолет, и по центру города», — сказал Кириленко.



По его словам, оккупанты бомбят город по разным объектам, не разбирая, куда. А также они атакуют места, где по их данным есть укрытия с защитниками города, где находятся вооруженные силы, и укрытия под домами, в которых находятся люди.



Глава области отметил, что власти продолжают призывать международных партнеров к помощи в эвакуации жителей Мариуполя, но пока позитивных результатов в этом направлении нет.



Кириленко также сообщил, что сегодня из Бердянска в Запорожье выехали 15 автобусов с мариупольцами, в их числе семьи с детьми с ограниченными возможностями.