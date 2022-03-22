Сегодня оккупанты убили еще троих жителей Донетчины, шестеро ранены

Сегодня в результате российских обстрелов на Донетчине погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«За 22 марта от российского оружия в Донецкой области погибли еще 3 человека, 6 получили ранения. Среди погибших — 14-летний юноша. Кроме того, в Бахмуте оказали помощь одному человеку, раненному в Луганской области», — написал Кириленко на своей Facebook-странице.



Глава области добавил, что сегодня удалось уточнить информацию об одном погибшем и двоих раненых в Мариуполе.



«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — отметил Павел Кириленко.