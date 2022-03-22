За день из Мариуполя в Запорожье смогли добраться почти 6 тысяч человек

За 22 марта из Мариуполя в Запорожье смогли эвакуироваться 5926 человек. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.



Она также отметила, что в Бердянск была ввезена гуманитарная помощь в виде продуктов и медикаментов. Также доехали 24 автобуса, которые 23 марта в 9:00 будут забирать доехавших туда мариупольцев возле городского спорткомплекса.



Вице-премьер обвинила оккупационные войска в нарушении договоренности: они не пустили автобусы для эвакуации мариупольцев из сел Никольское и Мелекино.

Она напомнила, что сегодня на российском блокпосте на въезде в Мангуш оккупанты захватили 11 автобусов и две машины ГСЧС. По состоянию на 21:15, судьба 11 водителей и 4 сотрудника ГСЧС неизвестна. Украинская сторона требует немедленно их освободить.



Постоянные номера штабов помощи мариупольцам: