Мэр Краматорска обвинил в авиаударе местных жителей, которые выложили видео в сеть

Мэр Краматорска обвинил в авиаударе по городу, который произошел 22 марта, местных жителей, которые выложили в сеть видео едущих военных бензовозов.



«Знаете, что такое диванное предательство? Это когда ты видишь военные бензовозы, которые едут на военный объект в твоем родном городе и ты, сволочь, сливаешь эту информацию. Это когда ты с улыбкой снимаешь видео обстрела и поскорее, ради лайков, выставляешь это в сеть. Знайте!!! Это на вашей совести!» — написал Гончаренко в Facebook.



По его словам, после обстрела есть погибшие и раненые. Потерян военный склад горючего.

Ранее мэр Краматорска призвал всех, кто хочет выехать, — эвакуироваться, пока есть такая возможность.