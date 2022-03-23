Фосфорные бомбы в Краматорске. Колонна из Мариуполя в заложниках. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране.
- Российская армия обстреляла Краматорск фосфорными снарядами.
- Донецкая область под обстрелами. Авдеевка в огне.
- Мариуполь в блокаде. Российская авиация сбросила сверхмощные бомбы.
- В Северодонецке обстреляли супермаркет. Есть жертвы.
- Под Мариуполем боевики захватили эвакуационную колонну. Люди в заложниках.
- Войска РФ обстреляли автомобиль с семьей в Харьковской области. Хотят повторить Сирию.
- Кто руководит захватом Мариуполя.