Ахметов исключил работу заводов Мариуполя под российской оккупацией

Металлургические предприятия Мариуполя никогда не будут работать под российской оккупацией, заявил миллиардер Ринат Ахметов в комментарии американской газете The Wall Street Journal.



«Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбяты. Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией», — сказал бизнесмен.



Ахметов подчеркнул, что сейчас и «Азовсталь», и ММК им. Ильича, владельцем которых он является, находится под контролем Украины, благодаря героическому усилию украинской армии.



«"Азовсталь" и ММК им. Ильича, в городе работало около 40 000 человек. Оба завода находятся под контролем Украины, но заводы временно закрыты», — рассказал он.