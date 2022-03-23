В Украине создан сайт для предоставления адресной гуманитарной помощи

В Украине запущен государственный сайт help.gov.ua, с помощью которого каждый желающий может предоставить или получить гуманитарную помощь. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.



«Чтобы упростить процесс, был создан сайт help.gov.ua. На сайте можно узнать, как приобрести, как отправить и кому адресовать гуманитарный груз. Это — для каждого, кто хочет приобщиться. Для всех, кто может помочь. В Украине и мире. Чтобы помощь шла постоянно, 24/7», — рассказал Зеленский.



Президент уточнил, что только за две прошедшие недели в Украину поступило более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи. Эти грузы быстро распределяются через специальные хабы для регионов. Однако обращений по оказанию помощи все еще больше.



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