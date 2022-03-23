Как в Берлине митингуют в поддержку Украины. Репортаж ►
Тысячи человек по всей Германии выходят на акции против войны в Украине. В Берлине люди из разных стран собрались в центре города, чтобы выразить солидарность с украинцами, осудить вторжение России. Как проходят акции поддержки — в репортаже «НД».
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