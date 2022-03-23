В Мариуполе уничтожен Художественный музей имени Архипа Куинджи

Российские войска в понедельник, 21 марта, прямым попаданием авиабомбы уничтожили Художественный музей имени Архипа Куинджи в Мариуполе. Об этом сообщает проект «Локальная история» и подтверждает Мариупольский горсовет.



Глава Национального союза художников Украины Константин Чернявский уточнил, что на момент бомбардировки в музее не было оригиналов работ Куинджи, только копии авторства Андрея Яланского и Александра Ольхова.



В то же время, в музее хранились работы других известных украинских художников, в том числе Ивана Айвазовского и Татьяны Яблонской.

Художественный музей имени Архипа Куинджи до российской агрессии. Архив

Музей занимал 300 квадратных метров в двух этажах «усадьбы Геонцитова» — здания 1902 года. Экспозиция содержала около 2000 экспонатов, в том числе произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, а также графика и скульптура.



В половине выставочных залов экспонировались предметы, связанные с жизнью и творчеством Архипа Куинджи. Среди них фотографии, документы, личные вещи художника, в том числе 200-летняя купель, в которой крестили Архипа Куинджи.