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Беларусь высылает часть украинских дипломатов и закрывает генконсульство Украины в Бресте

23 марта 2022, 15:20

Беларусь высылает часть украинских дипломатов и закрывает генконсульство Украины в Бресте

Власти Беларуси приняли решение о высылке части украинских дипломатов и закрытии генерального консульства Украины в Бресте. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что украинское посольство продолжит работу в стране в формате 1+4, то есть посол и четыре сотрудника.

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Украина «не оставит без должного ответа» такие действия Минска.

«Рассматриваем такие действия Беларуси как очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг по отношению к Украине. Украина не оставит действия Беларуси без должного ответа, о котором мы сообщим дополнительно», — сказал Николенко агентству «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что после отъезда части украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом.

«У наших дипломатов будет достаточно возможностей, чтобы продолжать оказывать консульскую помощь украинским гражданам в Беларуси», — сообщил спикер.

Накануне Минск заявил, что 8 из 19 сотрудников украинского посольства являлись «кадровыми сотрудниками национальных спецслужб».

Спикер МИД Украины Олег Николенко опроверг информацию о том, что «под прикрытием посольства Украины в Беларуси работали разведчики».

«Белорусская сторона записала в «шпионы» сотрудников украинского посольства в Минске, которые официально представляют разные ведомства Украины: МО, СБУ, ГНСУ. В широкий доступ были изложены персональные данные. До войны эти люди проводили сотни встреч с официальными представителями Беларуси. Такую деятельность вряд ли можно назвать «под прикрытием», — подчеркнул он.

Такие действия Беларуси проходят на фоне возможного присоединения вооруженных сил страны к вторжению России в Украину. Пока что белорусские военные не участвуют в войне в Украине, при этом власти Беларуси предоставляют свою территорию России в качестве плацдарма для наступления на Украину и нанесения ракетных ударов.

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