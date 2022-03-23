ВСУ взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель под Киевом

Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень и Буча и поселок Гостомель, что под Киевом, в то же время российские войска продолжают постоянно обстреливать Макаровскую, Бучанскую, Ирпенскую и Дмировскую громады.



Об этом сообщил Бучанский городской совет.



«Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмировская общины остаются под постоянным обстрелом врага, в Дмитровской — передвижение врага, обстрелы окрестных сел. Ночью обстреляли Шпитьки, что привело к пожару. Постоянно ведутся бои на Житомирской трассе», — отмечается в сообщении



При этом многие села оккупированы, они на грани гуманитарной катастрофы. Тяжелая ситуация с продуктами, медикаментами, гигиеническими товарами и детским питанием в Клавдиево-Тарасовом, Севериновке, Березовке и Николаевке.

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Села Загальцы, Галинка, Качалы, Старая Буда, Мирча, Тальское Бородянской громады оккупированы войсками РФ. Эти села находятся без связи. Российские захватчики врываются в дома, ищут еду и алкоголь, мародерствуют, отстреливают собак, а скот режут на мясо.



В Немишаевской громаде нет света, газа, связи, люди нуждаются в продуктах, воде, медикаментах. Жители хотят эвакуироваться. Российские военные на этой территории окапываются.



В Песковской территориальной громаде в результате авиабомбардировки разрушены 4 дома.



Песковская, Коцюбинская, Белогородская, Вишневая, Борщаговская громады находятся под контролем местных органов власти.