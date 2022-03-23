Оккупанты обстреляли железнодорожную станцию на Донетчине

Последствия обстрела станции Очеретино. Фото: Александр Камышин

В Донецкой области российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Очеретино. Об этом сообщил председатель правления «Укрзализныци» Александр Камышин в своем телеграм-канале.



«Враг продолжает прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре. Только что прилетело на станцию Очеретино, Донецкая железная дорога. Слава Богу, на этот раз без пострадавших», — написал Камышин.



В результате обстрела повреждено здание станции, возможны повреждения железнодорожной инфраструктуры.



Глава правления «Укрзализныци» призвал страны Запада помочь Украине закрыть небо.



«Я еще раз обращаюсь к цивилизованному миру: помогите нам закрыть небо! На земле мы, железнодорожники, свою работу делаем и будем продолжать делать четко! Но мы бессильны против обстрелов с неба», — призвал Камышин.