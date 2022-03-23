Россияне обстреляли 58 машин «скорой помощи» и убили 6 медиков

С начала вторжения российские оккупанты обстреляли уже 58 машин «скорой помощи», погибли 6 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.



«Никогда не думал, что будем доставать бронежилеты для медицинских работников. Но из-за действий террористов из России, которые уже обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи и убили 6 наших коллег, мы вынуждены делать это», — отметил Ляшко.



Он добавил, что передал первую часть бронежилетов работникам экстренной медицинской помощи, которые, рискуя жизнью, спасают украинцев в зоне активных боевых действий.

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