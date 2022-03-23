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В прокуратуре рассказали о последствиях российских ударов по Славянску, Дружковке, Селидово и Константиновке

23 марта 2022, 19:37

В прокуратуре рассказали о последствиях российских ударов по Славянску, Дружковке, Селидово и Константиновке

Последствия обстрела локомотивного депо в Славянске. Фото: прокуратура Донецкой области Последствия обстрела локомотивного депо в Славянске. Фото: прокуратура Донецкой области

Прокуратура Донецкой области расследует факты нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) в связи с ракетными обстрелами и авиаударами по ряду городов Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 22 марта ракета оккупантов попала в здание цеха одной из крупнейших обогатительных фабрик региона, которая находится в пгт. Кураховка г. Селидово. Последствия разрушений и возникшего пожара устанавливаются.

Последствия обстрела обогатительной фабрики в Селидово. Фото: прокуратура Донецкой области

В тот же день в результате обстрела села Николаевка Покровского района ранен местный житель.

Вечером 21 марта российские оккупанты провели ракетный обстрел города Славянска.

«Повреждены тепловоз, линия контактной сети, здания цехов ремонта и эксплуатации локомотивного депо на станции Славянск. Станция полностью обесточена, работают взрывотехники и ремонтные бригады», — говорится в сообщении.

Разрушения в результате обстрела в Славянске. Фото: прокуратура Донецкой области

Также в прокуратуре рассказали, что в результате ракетных обстрелов города Дружковка в районе железнодорожного вокзала ранения получила одна мирная жительница.

Во время ночного авиаудара по городу Константиновка, по предварительным данным, пострадали двое гражданских лиц.

«Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается», — добавили в прокуратуре.

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