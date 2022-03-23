В прокуратуре рассказали о последствиях российских ударов по Славянску, Дружковке, Селидово и Константиновке

Прокуратура Донецкой области расследует факты нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) в связи с ракетными обстрелами и авиаударами по ряду городов Донецкой области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 22 марта ракета оккупантов попала в здание цеха одной из крупнейших обогатительных фабрик региона, которая находится в пгт. Кураховка г. Селидово. Последствия разрушений и возникшего пожара устанавливаются.
Последствия обстрела обогатительной фабрики в Селидово. Фото: прокуратура Донецкой области
В тот же день в результате обстрела села Николаевка Покровского района ранен местный житель.
Вечером 21 марта российские оккупанты провели ракетный обстрел города Славянска.
«Повреждены тепловоз, линия контактной сети, здания цехов ремонта и эксплуатации локомотивного депо на станции Славянск. Станция полностью обесточена, работают взрывотехники и ремонтные бригады», — говорится в сообщении.
Разрушения в результате обстрела в Славянске. Фото: прокуратура Донецкой области
Также в прокуратуре рассказали, что в результате ракетных обстрелов города Дружковка в районе железнодорожного вокзала ранения получила одна мирная жительница.
Во время ночного авиаудара по городу Константиновка, по предварительным данным, пострадали двое гражданских лиц.
«Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается», — добавили в прокуратуре.