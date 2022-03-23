Россияне планируют окружение группировок ВСУ для выдвижения ультиматумов на переговорах

Российские оккупанты планируют окружать группировки украинских войск, чтобы выдвигать ультиматумы на переговорах. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



«Россия, сорвав все сроки наступательной операции, продолжает рассматривать возможность оцепления отдельных группировок войск Вооруженных Сил Украины для выдвижения очередных ультиматумов во время переговорного процесса», — говорится в сообщении.



В Генштабе отмечают, что российские оккупанты в нарушение норм международного гуманитарного права не прекращают огнем артиллерии, ударами ракет и авиации целенаправленное уничтожение инфраструктуры городов, а хаотическое минирование местности и уничтожение сельскохозяйственной техники ставит под угрозу начало посевной кампании в отдельных регионах Украины.



«На Волыни, Полесье, Сиверщине и Таврийском направлении действия противника изменений не претерпели. На Слобожанском направлении, в городе Волчанск, оккупанты, демонстрируя "гуманитарную миссию" Российской Федерации, организовывали показательную раздачу так называемой "гумпомощи" местным жителям под личную подпись и при наличии паспорта гражданина Украины. На временно занятых территориях Запорожской области противник из-за проблем с логистическим обеспечением пытается пополнить запасы топлива путем его изъятия у гражданского населения и аграриев. Силы обороны продолжают защищать Украину как на земле, так и в воздухе, постепенно освобождая ее от российских оккупантов», — описали оперативную ситуацию в Генштабе.