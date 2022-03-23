Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против российского олигарха Абрамовича — The Wall Street Journal

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха Романа Абрамовича, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



По информации издания, Зеленский обратился к Байдену во время недавних телефонных переговоров. Сообщается, что по мнению президента Украины, Абрамович может поспособствовать успеху в переговорах с Россией.



Ранее издание The Guardian сообщало, что Абрамович уже выступает в роли посредника в переговорах между Россией и Украиной, по инициативе украинской стороны. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь олигарха.

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