В Запорожье прибыли еще почти 2,5 тысячи эвакуированных мариупольцев

Сегодня из Бердянска в Запорожье прибыл 2491 житель Мариуполя, в том числе – 570 детей. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем телеграм-канале.



Он отметил, что всем эвакуированным оказана необходимая медицинская помощь, еда и при необходимости — расселение.



«Дорогу из Бердянска в Запорожье люди преодолевали как на собственных авто, так и на автобусах. Сегодня в Запорожье приехало 338 легковых автомобилей», — сообщил Кириленко.



По его данным, всего с начала эвакуации из Мариуполя в Запорожье въехало около 50 тысяч человек, из которых более 36 тысяч обратились за помощью в центры поддержки в Запорожье.