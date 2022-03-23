Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

До 40 тысяч военнослужащих: В НАТО озвучили потери армии РФ в Украине

23 марта 2022, 22:53

До 40 тысяч военнослужащих: В НАТО озвучили потери армии РФ в Украине

В НАТО подсчитали, что до 40 000 российских военнослужащих были убиты, ранены, взяты в плен или пропали без вести в Украине. Об этом заявил высокопоставленный военный представитель альянса, пишет The Wall Street Journal.

По словам чиновника, в НАТО рассчитали эту цифру на основе информации, предоставленной украинскими властями, и информации, полученной из России — как официально, так и неофициально.

«По оценкам НАТО, с момента начала вторжения 24 февраля было убито от 7000 до 15000 российских солдат. Используя средние статистические данные прошлых конфликтов, согласно которым на каждую жертву приходится примерно три раненых солдата, аналитики НАТО подсчитали общую цифру», — отмечает издание.

Россия начала свое вторжение примерно со 190 000 солдат. С тех пор она перебросила дополнительные войска из Чечни, Сирии и других мест.

Читайте также:

Потери России с начала войны составили около 15,6 тысячи человек, 101 самолет и более 500 танков – Генштаб ВСУ 

Еще по теме

Прочее
Война Жертвы
Организации
Нато

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:00
Центр Донецка попал под обстрел
18:52
Глава боевиков «ДНР» признал, что они не могут захватить Мариуполь
14:48
В Москве покончил с собой математик из Донецка, который не смог вернуться в Украину из-за ареста
13:38
В «ДНР» назначили нового «вице-премьера»
00:16
«ДНР» расширяет мобилизацию. Мариупольцев вывозят в РФ и Украину. Дайджест НД за день ►
11:53
КПВВ «Новотроицкое» разрушен обстрелами
10:16
«ДНР»: 35 горняков остались под землей из-за обесточивания шахты имени Засядько
23:35
Эвакуация из Мариуполя через Бердянск. Часть Донецка без света. Дайджест НД за день ►
13:45
В Донецке обесточены шахта и крупная подстанция
16:40
«ЛНР» вводит комендантский час в захваченных районах Луганской области
11:00
«ДНР» заявила о гибели 55 мирных жителей за время эскалации на Донбассе
23:58
«ЛНР» заявила о захвате Рубежного. Глава Луганской области отрицает
08:19
В Донецке прекращена подача воды из-за обстрелов
23:15
Мариуполь уничтожают. «Точка-У» в Макеевке. Дайджест НД за день ►
18:50
«ЛНР» разрешила использовать гривну параллельно с российским рублем
все новости
23:07
Верещук: Через 7 гуманитарных коридоров сегодня эвакуировали более 4,5 тысяч человек
22:53
До 40 тысяч военнослужащих: В НАТО озвучили потери армии РФ в Украине
22:48
В Мариуполе погибших хоронят на детских площадках и возле домов
22:24
В Запорожье прибыли еще почти 2,5 тысячи эвакуированных мариупольцев
22:12
Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против российского олигарха Абрамовича — The Wall Street Journal
21:54
В Мариуполе от удара российского снаряда погибла 11-летняя гимнастка
21:23
До 10 лет тюрьмы: Данилов прокомментировал законопроект о наказании за съемки передвижений ВСУ
20:48
Журналистка The Insider погибла под обстрелом в Киеве
20:35
Россияне планируют окружение группировок ВСУ для выдвижения ультиматумов на переговорах
19:58
Верещук: Оккупанты почти полностью унитожили Мариуполь, всех гражданских оттуда нужно вывезти
19:37
В прокуратуре рассказали о последствиях российских ударов по Славянску, Дружковке, Селидово и Константиновке
18:56
Россияне обстреляли 58 машин «скорой помощи» и убили 6 медиков
18:25
Глава ОВА подтвердил, что мэр Мариуполя находится за пределами города
17:58
Оккупанты обстреляли железнодорожную станцию на Донетчине
17:31
Зеленский призвал Францию предоставить Украине больше оружия и ввести санкции против России
все новости
ВИДЕО
Как в Берлине митингуют в поддержку Украины. Репортаж ►
23 марта, 12:44
Фосфорные бомбы в Краматорске. Колонна из Мариуполя в заложниках. Дайджест НД за день ►
23 марта, 08:45
Авдеевка и Северодонецк в огне. Дети из Мариуполя под обстрелом. Дайджест НД за день ►
22 марта, 08:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция