До 40 тысяч военнослужащих: В НАТО озвучили потери армии РФ в Украине

В НАТО подсчитали, что до 40 000 российских военнослужащих были убиты, ранены, взяты в плен или пропали без вести в Украине. Об этом заявил высокопоставленный военный представитель альянса, пишет The Wall Street Journal.



По словам чиновника, в НАТО рассчитали эту цифру на основе информации, предоставленной украинскими властями, и информации, полученной из России — как официально, так и неофициально.



«По оценкам НАТО, с момента начала вторжения 24 февраля было убито от 7000 до 15000 российских солдат. Используя средние статистические данные прошлых конфликтов, согласно которым на каждую жертву приходится примерно три раненых солдата, аналитики НАТО подсчитали общую цифру», — отмечает издание.



Россия начала свое вторжение примерно со 190 000 солдат. С тех пор она перебросила дополнительные войска из Чечни, Сирии и других мест.