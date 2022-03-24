Возле Чернобыльской АЭС начались лесные пожары

В Зоне отчуждения вблизи Чернобыльской АЭС начались лесные пожары, которые пока не удается потушить. Об этом украинская сторона проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), коворится в сообщении организации.



Там отметили. что пожарная команда города Чернобыль потушила четыре возгорания, но пожары продолжаются. По словам украинского регулятора, местная пожарная часть не имеет доступа к электросети. В то же время станция полагается на дизельные генераторы для получения энергии, для которой требуется топливо, добавил он. На площадке АЭС, где расположены объекты обращения с радиоактивными отходами, сохраняется внешнее электроснабжение.



Также украинский регулятор сообщил, что в настоящее время замеры радиации не проводятся. Однако небольшое увеличение концентрации цезия в воздухе было обнаружено в Киеве и на двух площадках АЭС к западу от Чернобыля, но регулирующий орган сообщил МАГАТЭ, что они не вызывают серьезных радиологических проблем.



Регулятор проинформировал МАГАТЭ на прошлой неделе, что внимательно следит за ситуацией в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в преддверии ежегодного «сезона пожаров», когда в зоне, все еще загрязненной радиоактивным материалом от аварии 36-летней давности, в следующем месяце часто возникают стихийные пожары.



Российские силы взяли этот участок под контроль 24 февраля.



МАГАТЭ по-прежнему не получает данные от своих систем мониторинга, установленных на Чернобыльской АЭС, но такие данные передавались в штаб-квартиру агентства с других АЭС в Украине.