Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Возле Чернобыльской АЭС начались лесные пожары

24 марта 2022, 01:43

Возле Чернобыльской АЭС начались лесные пожары

В Зоне отчуждения вблизи Чернобыльской АЭС начались лесные пожары, которые пока не удается потушить. Об этом украинская сторона проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), коворится в сообщении организации.

Там отметили. что пожарная команда города Чернобыль потушила четыре возгорания, но пожары продолжаются. По словам украинского регулятора, местная пожарная часть не имеет доступа к электросети. В то же время станция полагается на дизельные генераторы для получения энергии, для которой требуется топливо, добавил он. На площадке АЭС, где расположены объекты обращения с радиоактивными отходами, сохраняется внешнее электроснабжение.

Также украинский регулятор сообщил, что в настоящее время замеры радиации не проводятся. Однако небольшое увеличение концентрации цезия в воздухе было обнаружено в Киеве и на двух площадках АЭС к западу от Чернобыля, но регулирующий орган сообщил МАГАТЭ, что они не вызывают серьезных радиологических проблем.


Регулятор проинформировал МАГАТЭ на прошлой неделе, что внимательно следит за ситуацией в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в преддверии ежегодного «сезона пожаров», когда в зоне, все еще загрязненной радиоактивным материалом от аварии 36-летней давности, в следующем месяце часто возникают стихийные пожары.

Российские силы взяли этот участок под контроль 24 февраля.

МАГАТЭ по-прежнему не получает данные от своих систем мониторинга, установленных на Чернобыльской АЭС, но такие данные передавались в штаб-квартиру агентства с других АЭС в Украине.

Еще по теме

Места
Чернобыль Чернобыльская АЭС
Прочее
Пожар Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:00
Центр Донецка попал под обстрел
18:52
Глава боевиков «ДНР» признал, что они не могут захватить Мариуполь
14:48
В Москве покончил с собой математик из Донецка, который не смог вернуться в Украину из-за ареста
13:38
В «ДНР» назначили нового «вице-премьера»
00:16
«ДНР» расширяет мобилизацию. Мариупольцев вывозят в РФ и Украину. Дайджест НД за день ►
11:53
КПВВ «Новотроицкое» разрушен обстрелами
10:16
«ДНР»: 35 горняков остались под землей из-за обесточивания шахты имени Засядько
23:35
Эвакуация из Мариуполя через Бердянск. Часть Донецка без света. Дайджест НД за день ►
13:45
В Донецке обесточены шахта и крупная подстанция
16:40
«ЛНР» вводит комендантский час в захваченных районах Луганской области
11:00
«ДНР» заявила о гибели 55 мирных жителей за время эскалации на Донбассе
23:58
«ЛНР» заявила о захвате Рубежного. Глава Луганской области отрицает
08:19
В Донецке прекращена подача воды из-за обстрелов
23:15
Мариуполь уничтожают. «Точка-У» в Макеевке. Дайджест НД за день ►
18:50
«ЛНР» разрешила использовать гривну параллельно с российским рублем
все новости
02:20
BBC: Войска РФ почти не обстреливают порт Мариуполя из-за его стратегической важности
02:11
Россия обустраивает военную базу под Мелитополем, откуда наносит ракетные удары
01:43
Возле Чернобыльской АЭС начались лесные пожары
01:04
Украинский снайпер убил тестя Гиркина под Авдеевкой
00:28
Уличные бои в Мариуполе. Мэр покинул город. Дайджест НД за день ►
23:07
Верещук: Через 7 гуманитарных коридоров сегодня эвакуировали более 4,5 тысяч человек
22:53
До 40 тысяч военнослужащих: В НАТО озвучили потери армии РФ в Украине
22:48
В Мариуполе погибших хоронят на детских площадках и возле домов
22:24
В Запорожье прибыли еще почти 2,5 тысячи эвакуированных мариупольцев
22:12
Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против российского олигарха Абрамовича — WSJ
21:54
В Мариуполе от удара российского снаряда погибла 11-летняя гимнастка
21:23
До 10 лет тюрьмы: Данилов прокомментировал законопроект о наказании за съемки передвижений ВСУ
20:48
Журналистка The Insider погибла под обстрелом в Киеве
20:35
Россияне планируют окружение группировок ВСУ для выдвижения ультиматумов на переговорах
19:58
Верещук: Оккупанты почти полностью унитожили Мариуполь, всех гражданских оттуда нужно вывезти
все новости
ВИДЕО
Уличные бои в Мариуполе. Мэр покинул город. Дайджест НД за день ►
24 марта, 00:28
Как в Берлине митингуют в поддержку Украины. Репортаж ►
23 марта, 12:44
Фосфорные бомбы в Краматорске. Колонна из Мариуполя в заложниках. Дайджест НД за день ►
23 марта, 08:45

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция