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BBC: Войска РФ почти не обстреливают порт Мариуполя из-за его стратегической важности

24 марта 2022, 02:20

BBC: Войска РФ почти не обстреливают порт Мариуполя из-за его стратегической важности

Большая часть Мариуполя полностью разрушена ударами российской артиллерии и авиации, в то время как район рядом с портом остается практически нетронутым. Об этом сообщает BBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Мариупольского порта, которому накануне удалось покинуть осажденный город.

По словам собеседника, который попросил об анонимности, с начала войны шесть кораблей под иностранными флагами оказались заблокированными у города, однако «в отличие от остальных районов Мариуполя, по порту практически не наносилось ударов».

Порт в Мариуполе — крупнейший в Азовском море и один из крупнейших портов в Украине для экспорта сельскохозяйственной продукции. Его захват может иметь стратегическое значение для российских военных.

Кремль последовательно отрицает, что российские силы намеренно бомбят гражданскую инфраструктуру — школы, больницы и жилые дома — в Мариуполе.

Как отмечает BBC, тот факт, что территория порта остается относительно невредимой, может свидетельствовать о том, что российские военные рассчитывают на его стратегическую важность и поэтому стараются не наносить туда ударов.

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