СМИ узнало о подготовке Россией «большого террора» против протестующих в Херсоне

Россия планирует устроить «большой террор» в оккупированном Херсоне, похищая участников проукраинских митингов и переправляя их через российскую границу.



Об этом пишет Times со ссылкой на письмо, которое, вероятно, написано сотрудником ФСБ России.



В письме говорится, что Кремль больше не хочет «играть по-хорошему» с протестующими в Херсоне.



Утверждается, что людей заберут из домов ночью, и «даже если нам нужно будет депортировать полгорода — мы к этому готовы».

В Херсоне регулярно проходят многочисленные митинги против российской оккупации. Военные РФ начали применять насилие к протестующим, разгоняя их светошумовыми гранатами и стрельбой.