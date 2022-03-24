Британия предоставит Украине 6 тысяч ракет и 25 млн фунтов

Великобритания предоставит Вооруженным силам Украины шесть тысяч новых оборонительных ракет и 25 миллионов фунтов стерлингов. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.



Уточняется, что ракеты – против танков и фугасного действия, а также финансовая поддержка украинских вооруженных сил в GBP25 млн более чем удвоит оборонительную летальную помощь, предоставленную на сегодняшний день.



Помимо того Великобритания также предоставит дополнительно 4,1 млн фунтов стерлингов Всемирной службе ВВС в рамках межправительственных усилий по борьбе с дезинформацией в России и Украине, а также в качестве новой финансовой и полицейской поддержки для расследования Международным уголовным судом военных преступлений.



«Мы не можем и не будем стоять в стороне, пока Россия стирает в пыль города и села Украины. Великобритания будет работать с нашими союзниками, чтобы усилить военную и экономическую поддержку Украины, укрепляя их оборону, поскольку они переломят ход этой борьбы», – приводятся в сообщении слова премьера Бориса Джонсона.



Он указал, что это финансирование поможет выплатить зарплату украинским солдатам, летчикам и полицейским, а также обеспечить оснащение вооруженных сил высококачественным оборудованием.



Ожидается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовет союзников обеспечить украинцам средства для дальнейшей защиты на саммитах НАТО и G7, которые пройдут в четверг.