Anonymous взломал Центробанк России, грозится обнародовать секретные данные

Хакеры сообщества Anonymous объявили о взломе Центрального банка России и намерении обнародовать более 35 000 секретных файлов.



«Коллектив Anonymous сломал Центральный банк России. Более 35 000 файлов с секретными соглашениями будут обнародованы в течение 48 часов», — говорится в обнародованном в четверг сообщении.



Группировка Anonymous ведет кибервойну против государственных органов власти России и ее пропагандистских медиа с начала вторжения РФ в Украину. За это время хакеры взломали сайты Кремля, МИД РФ, Минобороны РФ, Роскомнадзора, государственных новостных агентств.