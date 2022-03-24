Гуманитарные коридоры на 24 марта: откуда будут проводить эвакуацию

В четверг в Украине будут работать семь гуманитарных коридоров для эвакуации людей в Киевской и Запорожской областях. Также будет предпринята попытка вывезти людей из Мариуполя и близлежащих поселков. Об этом сообщила вице-премьер — министр реинтеграции Ирина Верещук.



Автобусы для эвакуации мариупольцев в Запорожье будут поданы в Бердянск. Туда же прибудет бензовоз для пополнения топлива на заправках, а в штабы помощи мариупольцам довезут продукты и медикаменты.



Кроме этого, будут предприниматься попытки возобновления эвакуации непосредственно из Мариуполя и близлежащих сел. «Ждем обещанного освобождения наших водителей и спасателей ГСЧС в Мангуше. Будем пытаться добраться до Мелекино и Никольского сегодня», — сообщила она.



Еще один гуманитарный коридор будет работать для эвакуации людей из городов Пологи и Мелитополь. В Пологах автобусы будут ожидать желающих покинуть город у здания городского совета, в Мелитополе — возле пожарной части № 9.



Еще четыре коридора будут работать в Киевской области, из них три — в Броварском районе (Великая Дымерка, Богдановка), и еще один в поселке Макаров.