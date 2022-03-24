Оккупанты закрепились в Рубежном и Попасной, но полностью их не заняли – Гайдай

Российская оккупационная армия частично заняла города Рубежное и Попасная Луганской области и закрепилась там, но полностью населенные пункты не заняла. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



При этом он отметил, что у оккупантов панические настроения – «почему они и забрасывают бомбами и ракетами».



«Они четко понимают, что сейчас отбросят их там от Киева и к нам подойдет настолько огромное подкрепление, что будем гнать до самой российской границы», - сказал глава обладминистрации.



Гайдай также рассказал, что в оккупированных населенных пунктах Луганской области еще остаются мирные жители, не все смогли уехать, и оккупанты не согласовывают эвакуационные коридоры для эвакуации оставшихся.



В ночь на четверг, 24 марта, российская авиация нанесла ракетные удары по городам Луганской области, сбросила фосфорные бомбы на Рубежное, погибло 4 человека, среди которых двое детей, ранено 6 человек.