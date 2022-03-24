Горсовет: Российские войска пытаются насильно вывезти в РФ 15 тысяч мариупольцев

В Мариупольском горсовете заявляют о принудительном вывозе тысяч мариупольцев на территорию России, под незаконную депортацию попало около 15 тысяч местных жителей, уже вывезены в РФ более 6 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении горсовета в Telegram-канале.



По информации ведомства, оккупанты принуждают людей садиться в автобусы. Также есть сведения, что российские военные отбирают у людей паспорт и другие украинские документы, удостоверяющие личность.



«Вывезенных людей сначала доставляют в так называемые фильтрационные лагеря, откуда перераспределяют по разным отдаленным городам России. На сегодняшний день известно, что около 6 тысяч мариупольцев уже насильственно вывезены на территорию оккупанта», - отмечается в сообщении.



Также в Мариупольском горсовете информируют, что за последние 20 дней оккупанты блокируют эвакуационную колонну и не дают возможности безопасно спасти людей.