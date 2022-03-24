Каждый второй ребенок в Украине стал вынужденным переселенцев — ЮНИСЕФ

Каждый второй ребенок в Украине вынужденно покинул свой дом с начала войны России против Украины и бомбежек городов. Такие данные озвучили в Детском фонде ООН.



«Это умопомрачительно», — сказал CNN представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер. «С начала войны месяц назад каждый второй из мальчиков и девочек в стране были вынуждены покинуть свои дома».



Представитель ЮНИСЕФ отметил, что подобной ситуации мир не видел раньше «и с ней почти невозможно справиться».



ЮНИСЕФ пытается доставить в Украину одеяла, таблетки для очистки воды, генераторы, медикаменты и акушерские наборы для рожениц.



«Если война не прекратится, если не прекратятся неизбирательные атаки, мы увидим еще больше детей, вырванных из своих домов, и бомбардировки», — добавил он.



За месяц войны России против Украины погибли 121 ребенок, 167 были ранены.