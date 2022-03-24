Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с пятью странами - МИД

Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией. Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию El Pais.



«Мы хотим что-то, что говорило бы о том, что, если кто-то нападет на Украину, те страны, которые предоставляют свои гарантии безопасности, в течение 24 часов предоставят Украине все необходимое вооружение, примут резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить агрессию и ведут санкции», - сказал он.



Министр добавил, что США, Великобритания, Германия, Франция и Турция положительно восприняли эту идею. Вопрос все еще обсуждается, но дипломат сообщил, что доволен первоначальной реакцией.



Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что есть страны-члены НАТО, которые готовы быть гарантами безопасности Украины.