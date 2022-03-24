НАТО призвало Путина прекратить огонь и сесть за стол переговоров

Лидеры государств-членов НАТО призвали Россию немедленно прекратить огонь в Украине и сесть за стол переговоров. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам внеочередного саммита альянса в Брюсселе в четверг, передает «Интерфакс-Украина».



«России необходимо показать, что она серьезно относится к переговорам, немедленно введя прекращение огня. Мы призываем Россию к конструктивному участию в заслуживающих доверия переговорах с Украиной для достижения конкретных результатов, начиная с устойчивого прекращения огня и заканчивая полным выводом своих войск с территории Украины», — сказано в тексте заявления.



Лидеры Альянса подтвердили свою солидарность с президентом Зеленским, украинским правительством и народом Украины в защите своей родины от агрессии РФ.



Они отметили, что «чтят память всех погибших, раненых и перемещенных лиц в результате российской агрессии, а также членов их семей». «Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, простирающихся до ее территориальных вод».



Лидеры также указали, что Украина имеет фундаментальное право на самооборону в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. «С 2014 года мы оказываем обширную поддержку способности Украины реализовать это право. Мы обучили вооруженные силы Украины, укрепив их военный потенциал и потенциал и повысив их устойчивость. Союзники по НАТО усилили свою поддержку и будут продолжать оказывать дальнейшую политическую и практическую поддержку Украине, поскольку она продолжает защищать себя», — заверили союзники.



В заявлении также отмечается, что страны-члены альянса продолжат оказывать помощь в таких областях, как кибербезопасность и защита от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера. «Союзники по НАТО также оказывают обширную гуманитарную помощь и принимают миллионы беженцев. Министры иностранных дел дополнительно обсудят нашу поддержку Украине, когда встретятся в апреле», — сказали лидеры.

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