Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

НАТО призвало Путина прекратить огонь и сесть за стол переговоров

24 марта 2022, 16:04

НАТО призвало Путина прекратить огонь и сесть за стол переговоров

Лидеры государств-членов НАТО призвали Россию немедленно прекратить огонь в Украине и сесть за стол переговоров. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам внеочередного саммита альянса в Брюсселе в четверг, передает «Интерфакс-Украина».

«России необходимо показать, что она серьезно относится к переговорам, немедленно введя прекращение огня. Мы призываем Россию к конструктивному участию в заслуживающих доверия переговорах с Украиной для достижения конкретных результатов, начиная с устойчивого прекращения огня и заканчивая полным выводом своих войск с территории Украины», — сказано в тексте заявления.

Лидеры Альянса подтвердили свою солидарность с президентом Зеленским, украинским правительством и народом Украины в защите своей родины от агрессии РФ.

Они отметили, что «чтят память всех погибших, раненых и перемещенных лиц в результате российской агрессии, а также членов их семей». «Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, простирающихся до ее территориальных вод».

Лидеры также указали, что Украина имеет фундаментальное право на самооборону в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. «С 2014 года мы оказываем обширную поддержку способности Украины реализовать это право. Мы обучили вооруженные силы Украины, укрепив их военный потенциал и потенциал и повысив их устойчивость. Союзники по НАТО усилили свою поддержку и будут продолжать оказывать дальнейшую политическую и практическую поддержку Украине, поскольку она продолжает защищать себя», — заверили союзники.

В заявлении также отмечается, что страны-члены альянса продолжат оказывать помощь в таких областях, как кибербезопасность и защита от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера. «Союзники по НАТО также оказывают обширную гуманитарную помощь и принимают миллионы беженцев. Министры иностранных дел дополнительно обсудят нашу поддержку Украине, когда встретятся в апреле», — сказали лидеры.

Читайте также:

Зеленский призвал НАТО дать Украине один процент от своих танков и самолетов

Еще по теме

Организации
Нато

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:00
Центр Донецка попал под обстрел
18:52
Глава боевиков «ДНР» признал, что они не могут захватить Мариуполь
14:48
В Москве покончил с собой математик из Донецка, который не смог вернуться в Украину из-за ареста
13:38
В «ДНР» назначили нового «вице-премьера»
00:16
«ДНР» расширяет мобилизацию. Мариупольцев вывозят в РФ и Украину. Дайджест НД за день ►
11:53
КПВВ «Новотроицкое» разрушен обстрелами
10:16
«ДНР»: 35 горняков остались под землей из-за обесточивания шахты имени Засядько
23:35
Эвакуация из Мариуполя через Бердянск. Часть Донецка без света. Дайджест НД за день ►
13:45
В Донецке обесточены шахта и крупная подстанция
16:40
«ЛНР» вводит комендантский час в захваченных районах Луганской области
11:00
«ДНР» заявила о гибели 55 мирных жителей за время эскалации на Донбассе
23:58
«ЛНР» заявила о захвате Рубежного. Глава Луганской области отрицает
08:19
В Донецке прекращена подача воды из-за обстрелов
23:15
Мариуполь уничтожают. «Точка-У» в Макеевке. Дайджест НД за день ►
18:50
«ЛНР» разрешила использовать гривну параллельно с российским рублем
все новости
16:25
Денисова: Оккупанты вывезли в РФ 402 тысяч украинцев, из которых 84 тысячи – дети
16:04
НАТО призвало Путина прекратить огонь и сесть за стол переговоров
15:52
На горсовет Херсона вывесили флаг Украины
15:23
Гайдай: Россияне обстреливают Лисичанск, есть раненые
14:44
Оккупанты пытаются убедить мариупольцев, что эвакуация в Украину невозможна – горсовет
14:11
Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с пятью странами - МИД
13:32
Россия планирует идти с войной в Европу — Зеленский
13:16
Зеленский призвал НАТО дать Украине один процент от своих танков и самолетов
13:06
Подоляк: Россия начала «окапываться» вокруг украинских городов
12:18
Горсовет: Российские войска пытаются насильно вывезти в РФ 15 тысяч мариупольцев
12:09
Каждый второй ребенок в Украине стал вынужденным переселенцем — ЮНИСЕФ
11:12
Оккупанты закрепились в Рубежном и Попасной, но полностью их не заняли – Гайдай
10:48
Гуманитарные коридоры на 24 марта: откуда будут проводить эвакуацию
10:44
Ночной обстрел Ахтырки: Есть погибшие
10:28
Anonymous взломал Центробанк России, грозится обнародовать секретные данные
все новости
ВИДЕО
Уличные бои в Мариуполе. Мэр покинул город. Дайджест НД за день ►
24 марта, 00:28
Как в Берлине митингуют в поддержку Украины. Репортаж ►
23 марта, 12:44
Фосфорные бомбы в Краматорске. Колонна из Мариуполя в заложниках. Дайджест НД за день ►
23 марта, 08:45

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция