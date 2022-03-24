Позиция США по передаче Украине истребителей не изменилась после обращения Зеленского

Соединенные Штаты по-прежнему выступают против предоставления истребителей Украине после того, как президент Украины Владимир Зеленский в четверг обратился с очередным призывом к лидерам НАТО. Об этом CNN сказал высокопоставленный американский чиновник, чье имя не называется.



Чиновник сообщил, что позиция США по этому вопросу не изменилась.



Во время видеообращения в четверг Зеленский попросил у НАТО «один процент от всех ваших самолетов», позже добавив: «У вас тысячи истребителей, но нам пока не дали ни одного».



Ранее официальные лица США заявляли, что они выступают против предоставления истребителей Украине, поскольку это может быть расценено президентом России Владимиром Путиным как эскалационный шаг.