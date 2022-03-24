Украина и РФ провели первый обмен пленными

В четверг Украина и Россия провели первый обмен с начала полномасштабного вторжения РФ ровно месяц назад. Об этом сообщила вице-премьер — министр реинтеграции Ирина Верещук.



«Сегодня по приказу президента Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными. В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих», — проинформировала она.



Также украинская сторона передала 11 гражданских российских моряков в обмен на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир», который оккупанты захватили в плен при попытке моряков забрать украинских военнослужащих с острова Змеиный.



Сам спасательный корабль по условиям обмена также будет возвращен Украине и отправлен в порт в Турции.