Обстрел пункта выдачи гуманитарки в Харькове: Погибли шесть человек, 15 ранены

В результате обстрела пункта «Новой почты» в Харькове, где жители города получали гуманитарную помощь, погибли шесть человек, еще 15 получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«В Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт "Новой почты", возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь. По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 - ранены, их госпитализировали в лечебные учреждения. Количество жертв устанавливается», - написал Синегубов.



Ранее сообщалось, что на Харьков ночью увеличилось количество атак с дальних расстояний. В Изюмском районе продолжаются бои. В результате вчерашних обстрелов в Харьковской области один человек погиб, один получил ранения.