Рада отменила ВНО на этот год, вступительная кампания пройдет по спецпроцедуре

Верховная Рада отменила сдачу государственной итоговой аттестации и ВНО в 2022 году, а также упростила правила поступления в вузы. Соответствующий законопроект №7132 принят на заседании в четверг, 24 марта, сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».



Принятый закон предусматривает следующее:

Выпускники 2021-2022 учебного года освобождаются от прохождения итоговой аттестации.

Поступление в вузы в этом году состоится по упрощенному механизму без использования результатов внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.

Глава подкомитета по вопросам высшего образования нардеп Юлия Гришина отметила, что решение об отмене ВНО в 2022 году вынужденное, поскольку сейчас нет возможности обеспечить надлежащую подготовку абитуриентов к тестированию. Кроме того, учебные заведения находятся под постоянной угрозой ударов со стороны войск страны-агрессора. Проведение ГНА, ВНО и других экзаменов лишний раз будет подвергать молодежь опасности.



«Вступительная кампания в украинские вузы в этом году не отменяется, но пройдет по специальной процедуре, над которой сейчас работают представители комитета по вопросам образования и науки вместе с министерством образования и науки. Это будет простой, понятный, а главное — прозрачный механизм поступления. Наша главная задача — сохранить интеллектуальный потенциал Украины и дать абитуриентам четкий план действий», — сказала Гришина.



Она пояснила, что поступление в вузы упрощается только на 2022 год, это вынужденное разовое решение в условиях войны.