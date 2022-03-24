В Украине ввели уголовную ответственность за фото- и видеосъемку перемещений ВСУ

Верховная Рада приняла изменения в законодательство, которыми предусматривается уголовная ответственность за фото- и видеосъемку перемещений Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.



В частности, Уголовный кодекс дополняется статьей 114-2, согласно которой распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украине, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ или министерством обороны Украины или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, — наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.



Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВВСУ, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения , — наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.



Новая статья УК также предусматривает, что указанные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или по корыстным мотивам, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины или незаконному вооруженному формированию, или если они повлекли тяжкие последствия, — наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.