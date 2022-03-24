Российские оккупанты уничтожают украинскую литературу и учебники истории

На временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей оккупанты начали изымать из библиотек украинскую историческую и художественную литературу. Об этом сообщает главное управление разведки министерства обороны Украины.



Как отмечается, для этого оккупанты привлекают российские подразделения «военной полиции». В настоящее время, кроме репрессивных, они выполняют так называемые «идеологические функции».



«Наибольший интерес полицаев вызывают книги по истории украинских Майданов, АТО/ООС, истории украинских освободительных движений. К "экстремистской" литературе относятся школьные учебники истории Украины, научная и популярная историческая литература. Оккупанты имеют целый перечень запрещенных к упоминанию имен. Среди них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновил. В городах Кременная, Рубежное (Луганская область), Городня (Черниговская область) известны случаи изъятия книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани», — говорится в сообщении.



По данным разведки, обнаруженные книги оккупанты изымают, уничтожают на месте или вывозят в неизвестном направлении.



Кроме того, российские войска пытаются расставлять на местах оккупационные администрации. Проводится розыск патриотов и участников АТО/ООС.



«Местному населению дано указание собирать документы, как будто с целью оформления пенсионного обеспечения», — добавили в ГУР МО.

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