На уничтоженном в Бердянске десантном корабле шло подкрепление для штурма Мариуполя

Сегодня в порту Бердянска Вооенно-морские Силы Украины уничтожили большой десантный корабль. На нем шло подкрепление для штурма Мариуполя. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.



«Там полностью уничтожен БДК "Саратов", сначала "Орск" объявили, но вроде как "Саратов". У него на борту было порядка 20 танков, 45 БТРов и 400 человек морской пехоты. Все это шло под Мариуполь, то есть видим, что все-таки Мариуполю мы нашли способ помогать», — отметил Арестович.



По его словам, украинские партизаны «хорошо поработали на юге», повредив рельсы, и там у оккупантов нет возможности наладить доставку из Крыма по железной дороге, потому подкрепление РФ отправляет морем.



«Зашли в Мариуполь, начали разгружаться. Три корабля стояло рядом, один уничтожили, возле второго 150 человек личного состава как раз снялось и находилось между кораблями, когда туда прилетело. И двое отходивших кораблей имели возгорания. Один — серьезные, второй — меньше. Что характерно — обоими кораблями наиболее пострадавшими командовали предатели, которые в 2014 году перешли из ВМСУ в состав Черноморского флота РФ, предав присягу», — рассказал советник главы Офиса президента.