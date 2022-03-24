Министр обороны России Шойгу с 11 марта перестал появляться на публике

Начиная с 11 марта, то есть с 16-го дня войны, министр обороны РФ Сергей Шойгу перестал появляться на публике. Чтобы успокоить общество, российская власть показала короткое видео с заседания Совета безопасности России, на котором якобы был Шойгу. Однако журналисты склоняются ко мнению, что это монтаж, и на самом деле Шойгу на заседании не было, пишет «Медиазона».



«Из всего заседания Совета безопасности в эфир "России 1" пустили именно те кадры, на которых видны проблемы с камерой у Шойгу. Характер этих помех можно назвать странным: с первого взгляда кажется, что у Шойгу какие-то проблемы с трансляцией. Но при покадровом просмотре в высоком разрешении больше похоже на то, что оператор быстро переводит камеру на министра», — пишет издание.



Как отмечается, у этого может быть два объяснения. Теоретически, видео могло быть снято в самом начале заседания, которое стартовало внезапно, и оператор Шойгу не выставил кадр, а затем быстро перевел камеру.



Вторая, более вероятная версия — в том, что такой эффект просто добавили на постпродакшене, чтобы привлечь внимание зрителей именно к этому углу, чтобы все обязательно заметили, что Шойгу присутствует на заседании.



Но журналисты издания заметили, что на кадрах с предыдущих Советов безопасности, которые проходили 3 и 11 марта видно, что на обоих заседаниях Шойгу действительно был и принимал участие в обсуждении: слышен звук и виден крупный план. При этом фон, на котором снят Шойгу, и его одежда, совершенно идентичны тому фону, на котором Шойгу показан и на сегодняшнем Совбезе.



«Учитывая, что нам ни разу не показали видео со звуком, а Шойгу спрятан в углу (к которому так настойчиво привлекли наше внимание нехитрым приемом с помехами), с высокой долей вероятности можно предположить, что кадры с Шойгу просто взяли с одного из предыдущих Совбезов и вклеили в нынешний. В целом, весь монтаж видеоролика с сегодняшнего Совбеза, ради которого прервали эфир "России 24", можно назвать странным: видео состоит из двух с половиной кадров. Первый — общий план с телевизором. Потом второй — крупный план Путина. И потом третий — тот же общий, на котором снова черный экран вместо Шойгу», — пишет издание.



После анализа кадров и их нестыковки журналисты пришли к выводу, что вероятнее всего, заседание Совбеза действительно состоялось, но Шойгу там не было. Его попросту вмонтировали в видео, используя кадры с одного из предыдущих советов безопасности и добавили помехи, чтобы привлечь внимание зрителей.