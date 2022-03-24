Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Все больше смертей от голода: Блокадный Мариуполь умоляет о помощи

24 марта 2022, 22:59

Все больше смертей от голода: Блокадный Мариуполь умоляет о помощи

В Мариуполе, заблокированном российскими оккупантами, усугубляется гуманитарная ситуация. В городе начались смерти от голода, мариупольцам срочно нужна помощь, говорится в обращении горсовета.

«"Не ели уже два дня. Слабость. Выйти из города пешком нет сил. Хорошо, что воды есть немного". Жуткие слова, которые все чаще слышат мариупольцы от оставшихся близких. Когда на минуту-другую пробивается хоть какая-то связь. Все больше смертей от голода. Все больше людей остаются без каких-либо запасов пищи. Все попытки начать масштабную гуманитарную операцию по спасению жителей Мариуполя блокируются российской стороной. Потому что оккупантов интересуют не люди и их судьбы. А только пропагандистская картинка с принудительным вывозом населения на территорию России», — сказано в обращении.

В Мариупольском горсовете выражают благодарность волонтерам и неравнодушным людям, ежедневно помогающим вывозить горожан из зоны активных боевых действий, в условиях, когда централизованную массовую эвакуацию организовать невозможно.

«Но сейчас мы подошли к пределу. Когда нужны в десять раз более жесткие санкции, закрытое небо, самолеты, танки от союзников Украины, дипломатические сверхусилия. Что угодно! Чтобы спасти сотни тысяч человек в Мариуполе. Спасти из ада и бесконечного круга издевательств. Спасти все другие города нашей страны от жуткой судьбы Мариуполя. Мы умоляем о помощи!» — подчеркивают в горсовете.

Читайте также:

Оккупанты создали фильтрационный лагерь для выезжающих из Мариуполя 

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:00
Центр Донецка попал под обстрел
18:52
Глава боевиков «ДНР» признал, что они не могут захватить Мариуполь
14:48
В Москве покончил с собой математик из Донецка, который не смог вернуться в Украину из-за ареста
13:38
В «ДНР» назначили нового «вице-премьера»
00:16
«ДНР» расширяет мобилизацию. Мариупольцев вывозят в РФ и Украину. Дайджест НД за день ►
11:53
КПВВ «Новотроицкое» разрушен обстрелами
10:16
«ДНР»: 35 горняков остались под землей из-за обесточивания шахты имени Засядько
23:35
Эвакуация из Мариуполя через Бердянск. Часть Донецка без света. Дайджест НД за день ►
13:45
В Донецке обесточены шахта и крупная подстанция
16:40
«ЛНР» вводит комендантский час в захваченных районах Луганской области
11:00
«ДНР» заявила о гибели 55 мирных жителей за время эскалации на Донбассе
23:58
«ЛНР» заявила о захвате Рубежного. Глава Луганской области отрицает
08:19
В Донецке прекращена подача воды из-за обстрелов
23:15
Мариуполь уничтожают. «Точка-У» в Макеевке. Дайджест НД за день ►
18:50
«ЛНР» разрешила использовать гривну параллельно с российским рублем
все новости
22:59
Все больше смертей от голода: Блокадный Мариуполь умоляет о помощи
22:24
Министр обороны России Шойгу с 11 марта перестал появляться на публике
21:48
На уничтоженном в Бердянске десантном корабле шло подкрепление для штурма Мариуполя
20:56
Байден заявил, что США ответят на применение Россией химического оружия
20:23
Оккупанты создали фильтрационный лагерь для выезжающих из Мариуполя
19:39
Верещук: Украина категорически против открытия офиса Красного Креста в Ростове
18:57
Российские оккупанты уничтожают украинскую литературу и учебники истории
18:39
Оккупанты пытаются ввести в обращение рубль в Мелитополе и Геническе
17:56
В Украине ввели уголовную ответственность за фото- и видеосъемку перемещений ВСУ
17:28
Рада отменила ВНО на этот год, вступительная кампания пройдет по спецпроцедуре
17:19
Пятеро погибших и 8 раненных на Луганщине в результате обстрелов
17:00
Обстрел пункта выдачи гуманитарки в Харькове: Погибли шесть человек, 15 ранены
16:55
Украина и РФ провели первый обмен пленными
16:44
Позиция США по передаче Украине истребителей не изменилась после обращения Зеленского
16:25
Денисова: Оккупанты вывезли в РФ 402 тысяч украинцев, из которых 84 тысячи – дети
все новости
ВИДЕО
Уличные бои в Мариуполе. Мэр покинул город. Дайджест НД за день ►
24 марта, 00:28
Как в Берлине митингуют в поддержку Украины. Репортаж ►
23 марта, 12:44
Фосфорные бомбы в Краматорске. Колонна из Мариуполя в заложниках. Дайджест НД за день ►
23 марта, 08:45

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция