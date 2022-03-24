Все больше смертей от голода: Блокадный Мариуполь умоляет о помощи

В Мариуполе, заблокированном российскими оккупантами, усугубляется гуманитарная ситуация. В городе начались смерти от голода, мариупольцам срочно нужна помощь, говорится в обращении горсовета.



«"Не ели уже два дня. Слабость. Выйти из города пешком нет сил. Хорошо, что воды есть немного". Жуткие слова, которые все чаще слышат мариупольцы от оставшихся близких. Когда на минуту-другую пробивается хоть какая-то связь. Все больше смертей от голода. Все больше людей остаются без каких-либо запасов пищи. Все попытки начать масштабную гуманитарную операцию по спасению жителей Мариуполя блокируются российской стороной. Потому что оккупантов интересуют не люди и их судьбы. А только пропагандистская картинка с принудительным вывозом населения на территорию России», — сказано в обращении.



В Мариупольском горсовете выражают благодарность волонтерам и неравнодушным людям, ежедневно помогающим вывозить горожан из зоны активных боевых действий, в условиях, когда централизованную массовую эвакуацию организовать невозможно.



«Но сейчас мы подошли к пределу. Когда нужны в десять раз более жесткие санкции, закрытое небо, самолеты, танки от союзников Украины, дипломатические сверхусилия. Что угодно! Чтобы спасти сотни тысяч человек в Мариуполе. Спасти из ада и бесконечного круга издевательств. Спасти все другие города нашей страны от жуткой судьбы Мариуполя. Мы умоляем о помощи!» — подчеркивают в горсовете.

Читайте также: Оккупанты создали фильтрационный лагерь для выезжающих из Мариуполя