Сегодня согласована эвакуация только из Мариуполя и Мелитополя

Сегодня, 25 марта, Украина и Россия согласовали работу только двух гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.



В частности, заявлена работа гумкоридора Мариуполь – Запорожье. Планируется централизованная эвакуация на автобусах из Бердянска, куда мариупольцы должны добраться самостоятельно. Также на въезде в город находится бензовоз. После его допуска мариупольцы, выезжающие на собственных автомобилях, смогут их заправить по следующим адресам:

проспект Восточный, 4а;

улица Мелитопольское шоссе, 87б.

Также будет открыть маршрут Мелитополь – Запорожье (место сбора – пожарная часть № 9).



Автобусы для эвакуации и гуманитарный груз с утра въехали в город.