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В результате ночного обстрела Рубежном погибли два человека

25 марта 2022, 10:13

В результате ночного обстрела Рубежном погибли два человека

После ночного обстрела Рубежного Луганской области были обнаружены тела двух погибших. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Оккупанты били всю ночь (...) В результате обстрелов повреждены жилые дома, возгорание в квартирах. В Рубежном на улице обнаружены тела двух погибших», - написал он.

Также он отмечает, что ГСЧС тяжело выезжать на вызовы, поскольку тушение пожаров усложняется из-за не утихающих обстрелов.

Обстрелу из РСЗО «Град» подвергся утром город Золотое. Количество жертв и разрушений уточняется.

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