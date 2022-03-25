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Российские войска обстреляли поликлинику в Харькове: есть погибшие и пострадавшие

25 марта 2022, 11:02

Российские войска обстреляли поликлинику в Харькове: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня утром российские оккупанты обстреляли поликлинику в Основянском районе Харькова, где расположен центр выдачи гумпомощи. Четыре человека погибли, трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

«Сегодня около 7:45 силами Российской Федерации обстреляна городская поликлиника в Основянском районе города, где расположен центр выдачи гуманитарной помощи. Ни одного военного объекта рядом не находится», - отметили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, вчера в Харькове российско-оккупационные войска обстреляли гражданских, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью.

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