Российские войска обстреляли поликлинику в Харькове: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня утром российские оккупанты обстреляли поликлинику в Основянском районе Харькова, где расположен центр выдачи гумпомощи. Четыре человека погибли, трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.



«Сегодня около 7:45 силами Российской Федерации обстреляна городская поликлиника в Основянском районе города, где расположен центр выдачи гуманитарной помощи. Ни одного военного объекта рядом не находится», - отметили в ведомстве.



Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.



Напомним, вчера в Харькове российско-оккупационные войска обстреляли гражданских, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью.