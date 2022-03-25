Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Посевная в Украине началась, несмотря на войну. Но подсолнечника и кукурузы станет меньше

25 марта 2022, 14:41

Посевная в Украине началась, несмотря на войну. Но подсолнечника и кукурузы станет меньше

Посевная в Украине началась несмотря на войну, но ожидается уменьшение площадей посевов подсолнечника и кукурузы. Но увеличатся площади посевов более простых в производстве культур, гороха, ячменя и овса. Об этом сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

«Эти культуры ранее были нишевыми, но они проще с точки зрения технологии, тем не менее, важны для питания людей. Поэтому будет такой сдвиг от экспортоориентированных культур - к продовольственным культура для внутреннего потребления», - сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По данным министерства, посевная будет идти по всей территории Украины, где не проходят активные боевые действия. По состоянию на 24 марта уже посеяно 150 тысяч гектар яровых культур. Основные культуры, которые сейчас засеваются - это кукуруза, соя, подсолнечник, просо, гречка, овес и сахарная свекла.

Также Высоцкий отметил, что из-за вторжения России площади посевов в Украине могут уменьшиться на 30%, что негативно отразится на продовольственной безопасности стран, которые импортировали украинскую аграрную продукцию. Это примерно 100 млн человек стран Северной Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.

Еще по теме

Организации
Минагрополитики
Прочее
Посевная

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:27
В Мариуполе оккупанты открыли штаб «Единой России»
20:00
Центр Донецка попал под обстрел
18:52
Глава боевиков «ДНР» признал, что они не могут захватить Мариуполь
14:48
В Москве покончил с собой математик из Донецка, который не смог вернуться в Украину из-за ареста
13:38
В «ДНР» назначили нового «вице-премьера»
00:16
«ДНР» расширяет мобилизацию. Мариупольцев вывозят в РФ и Украину. Дайджест НД за день ►
11:53
КПВВ «Новотроицкое» разрушен обстрелами
10:16
«ДНР»: 35 горняков остались под землей из-за обесточивания шахты имени Засядько
23:35
Эвакуация из Мариуполя через Бердянск. Часть Донецка без света. Дайджест НД за день ►
13:45
В Донецке обесточены шахта и крупная подстанция
16:40
«ЛНР» вводит комендантский час в захваченных районах Луганской области
11:00
«ДНР» заявила о гибели 55 мирных жителей за время эскалации на Донбассе
23:58
«ЛНР» заявила о захвате Рубежного. Глава Луганской области отрицает
08:19
В Донецке прекращена подача воды из-за обстрелов
23:15
Мариуполь уничтожают. «Точка-У» в Макеевке. Дайджест НД за день ►
все новости
16:01
Эрдоган сообщил, что Украина и Россия близки к консенсусу в 4 из 6 пунктов переговоров
16:01
Генерал ВСУ: Разговоры о том, что у России заканчиваются силы и ракеты, не отвечают действительности
15:14
Россия перебрасывает военных в Беларусь и катера в Азовское море – Генштаб
14:55
Арестович: ВСУ убили российского генерала в Чернобаевке
14:41
Посевная в Украине началась, несмотря на войну. Но подсолнечника и кукурузы станет меньше
13:35
В Луганской области за сутки потушили более 30 пожаров, возникших из-за обстрелов
11:45
В Драмтеатре Мариуполя, на который россияне сбросили бомбу, погибли 300 человек
11:27
В Мариуполе оккупанты открыли штаб «Единой России»
11:08
Смерть Владимира Жириновского опровергли в Госдуме и Минздраве РФ
11:02
Российские войска обстреляли поликлинику в Харькове: есть погибшие и пострадавшие
10:13
В результате ночного обстрела Рубежном погибли два человека
09:40
Сегодня согласована эвакуация только из Мариуполя и Мелитополя
09:16
С начала вторжения РФ в Украине погибли 135 детей – Офис генпрокурора
08:06
Евросоюз создаст фонд для восстановления Украины после войны
00:55
«Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе?» Зеленский обратился к премьеру Венгрии с призывом о поддержке
все новости
ВИДЕО
Попытки прорыва на Луганщине. В Бердянске уничтожен военный корабль. Дайджест НД за день ►
25 марта, 00:28
Уличные бои в Мариуполе. Мэр покинул город. Дайджест НД за день ►
24 марта, 00:28
Как в Берлине митингуют в поддержку Украины. Репортаж ►
23 марта, 12:44

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция