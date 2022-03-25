Посевная в Украине началась, несмотря на войну. Но подсолнечника и кукурузы станет меньше

Посевная в Украине началась несмотря на войну, но ожидается уменьшение площадей посевов подсолнечника и кукурузы. Но увеличатся площади посевов более простых в производстве культур, гороха, ячменя и овса. Об этом сообщили в пресс-службе Минагрополитики.



«Эти культуры ранее были нишевыми, но они проще с точки зрения технологии, тем не менее, важны для питания людей. Поэтому будет такой сдвиг от экспортоориентированных культур - к продовольственным культура для внутреннего потребления», - сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.



По данным министерства, посевная будет идти по всей территории Украины, где не проходят активные боевые действия. По состоянию на 24 марта уже посеяно 150 тысяч гектар яровых культур. Основные культуры, которые сейчас засеваются - это кукуруза, соя, подсолнечник, просо, гречка, овес и сахарная свекла.



Также Высоцкий отметил, что из-за вторжения России площади посевов в Украине могут уменьшиться на 30%, что негативно отразится на продовольственной безопасности стран, которые импортировали украинскую аграрную продукцию. Это примерно 100 млн человек стран Северной Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.