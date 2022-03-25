Эрдоган сообщил, что Украина и Россия близки к консенсусу в 4 из 6 пунктов переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Украина и Россия, вероятно, близки к достижению консенсуса в 4 из 6 пунктов переговоров.



«Вот 6 разделов переговоров между Россией и Украиной. Но ни одна из сторон не принимает 6 из этих 6 заголовков. В частности, возникает ситуация, как будто есть соглашение по 4 заголовкам», — сказал Эрдоган, отвечая на вопросы журналиста после своего возвращения с чрезвычайного саммита глав государств и правительств НАТО, передает издание Milliyet.



По словам турецкого лидера, один из пунктов конкретно связан с вопросом НАТО.



«Сначала Украина зацикливалась на этом вопросе, но позже [президент Владимир] Зеленский стал высказываться о том, что может отступить от членства в НАТО. Еще один вопрос — это вопрос принятия русского языка в качестве официального. Зеленский также признал это. На русском языке говорят почти везде в Украине. В этом вопросе тоже нет проблем. Другой вопрос — разоружение. Конечно, Украина — это государство, поэтому о принятии разоружения от А до Я речи не идет. Но и этот вопрос не является непонятным. Другими словами, украинская сторона заявила, что и здесь могут быть сделаны определенные уступки», — рассказал Эрдоган.



Он отметил, что четвертый вопрос, относительно которого у Украины есть согласие «это то, что они называют коллективной безопасностью», и Украина также продемонстрировала позитивный подход в этом отношении. «Но, конечно, Украине не так комфортно в вопросах Крыма и Донбасса», — добавил Эрдоган.