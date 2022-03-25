Кулеба опроверг заявление Эрдогана о консенсусе между Украиной и Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на 25 марта не достигнуто никакого консенсуса с Россией в процессе переговоров, передает «Украинская правда».



Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и Россия близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговоров.



«Нет консенсуса с Россией относительно упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский. Да и вообще классификация ключевых тем переговоров на четыре или иное количество пунктов некорректна», — сказал Кулеба.



Глава МИД объяснил, что в подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов. Переговорный процесс идет очень тяжело.



По словам Кулебы, украинская делегация «заняла сильную позицию и от своих требований не отказывается». Украина настаивает прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности страны.



Министр выразил благодарность турецкой стороне и президенту Эрдогану за политическую и гуманитарную помощь, а также дипломатические усилия для прекращения войны России против Украины.